L'Arsenal si rinforza in difesa. I Gunners annunciano l'acquisto di Pablo Mari, centrale spagnolo proveniente dal Flamengo. 26 anni, il giocatore si trasferisce in prestito fino al termine della stagione, con diritto di riscatto.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y

— Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020