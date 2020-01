Colpo giovane dell'Aston Villa, proveniente dal Barcellona. Il club di Birmingham ha ufficializzato l'ingaggio dell'attaccante 16enne Louie Barry. L'inglese, ex West Bromwich Albion e autore di due reti in due presenze con l'Under-17 britannica, si unirà all'Academy.

"It sends a powerful message about the ambition of this football club."

Academy Manager Mark Harrison on the arrival of Louie Barry from Barcelona... #AVFC

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 23, 2020