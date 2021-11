ufficiale Aston Villa, esonerato Dean Smith. Paga un brutto inizio di stagione

Dean Smith non è più il tecnico dell'Aston Villa. Lo ha annunciato il club di Birmingham con un comunicato sul proprio sito ufficiale: l'allenatore lascia dopo tre anni ricchi di soddisfazioni, in cui ha riportato la squadra in Premier League e perso una finale di Carabao Cup contro il Manchester City. Paga i risultati non proprio esaltanti ottenuti dall'inizio della stagione.