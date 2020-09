UFFICIALE: Aston Villa, 'follie' per Watkins: 36 milioni al Brentford, è record per i villans

L'Aston Villa ha ufficializzato l'arrivo di Ollie Watkins dal Brentford. L'attaccante classe '95 - arrivato dalla Championship - è costato 30 milioni di euro più 6 di bonus: il calciatore inglese ha trovato un accordo quinquennale con i villans. Per il club inglese queste cifre rappresentano un record sull'acquisto del singolo calciatore, dopo l'ingaggio dello scorso anno di Wesley. Ecco il comunicato:

Ollie Watkins: Announced. ✅

Say hello to our new striker! 🙌#WatkinsAnnounced

— Aston Villa (@AVFCOfficial) September 9, 2020