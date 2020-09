L'Aston Villa rende noto di aver trovato l'accordo per il rinnovo contrattuale di Jack Grealish. Il capitano ha firmato un contratto fino al 2025. Queste le sue prime parole: "Sono felice di prendere questo impegno con il Villa. È il mio club, la mia casa e sono molto felice qui". 24 anni, Grealish è stato accostato in questi mesi al Manchester United.

"It is 𝗠𝗬 𝗖𝗟𝗨𝗕, 𝗠𝗬 𝗛𝗢𝗠𝗘 and I am very happy here." - @JackGrealish 💜#Grealish2025 pic.twitter.com/KNducgD2RF

