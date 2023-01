ufficiale Aston Villa, Sanson va in prestito secco in Ligue 1. C'è lo Strasburgo

vedi letture

Nuovo acquisto per lo Strasburgo. Il club alsaziano ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Morgan Sanson. Il giocatore, che non ha trovato posto in Premier League, non ha trovato molto spazio fra le file dei Villans arriverà in Ligue 1 a titolo temporaneo senza diritto di riscatto.