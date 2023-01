L'Aston Villa ha ufficializzato un giovane acquisto per la propria rosa. Arriva nel club di Premier League il giovane attaccante colombiano Jhon Duran, 19enne preso a titolo definitivo da Chicago Fire in MLS, che a sua volta l'aveva prelevato a inizio 2022 dall'Envigado, in Colombia. Il trasferimento del classe 2003 sarà completato con superamento delle visite mediche ed ottenimento del permesso di lavoro per l'Inghilterra.

Aston Villa can confirm that an agreement has been reached with Chicago Fire for the permanent transfer of 19-year-old striker, Jhon Durán.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) January 16, 2023