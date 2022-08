ufficiale Atletico, il crack 22enne German Valera in prestito all'Andorra di Piqué

German Valera passa in prestito all'Andorra. L'esterno offensivo di 22 anni, sul quale l'Atletico Madrid nutre grandissime aspettative in vista del futuro, passa in prestito al club di proprietà di Gerard Piqué in Segunda División.

Questo l'annuncio ufficiale: