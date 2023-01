Memphis Depay è un nuovo calciatore dell'Atletico Madrid. Il club ha prelevato dal Barcellona l'olandese classe '94, che andrà a sostituire Joao Felix nello scacchiere di Simeone, facendogli firmare un contratto di due anni e mezzo. Il giocatore sarà presentato questo pomeriggio alle 18:00.

🇳🇱 Memphis is a new Red & White player! 🔴⚪

🖊 The Dutch international has signed with our club for the remainder of the season and 2 more campaigns.

➡ https://t.co/W5naM1Pau8

👋 #WelcomeMemphis! pic.twitter.com/CbK3ko1n5x

— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 20, 2023