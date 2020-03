ufficiale Augsburg, esonerato Schmidt dopo il ko contro il Bayern

L'Augsburg ha annunciato di aver sollevato dall'incarico il tecnico Martin Schmidt in seguito al 2-0 subito in casa contro il Bayern Monaco. La sconfitta contro i bavaresi è la settima nelle ultime 9 partite e il club si trova al quattordicesimo posto in classifica: "Accetto la decisione della direzione sportiva che ringrazio per l'opportunità, spero di aver lasciato qualcosa alla squadra anche se i punti conquistati sono pochi".