ufficiale Auxerre, per l'attacco ecco lo scozzese Dembele. Arriva dal Bournemouth

Rinforzo in attacco per l'Auxerre. Poco prima della chiusura del calciomercato invernale, il club francese ha raggiunto l'accordo per la cessione di Siriki Dembélé. L'esterno offensivo scozzese (di origini ivoriane), 26 anni, lascia il Bournemouth in prestito secco fino al termine della stagione.