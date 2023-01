ufficiale Auxerre, un acquisto e un'uscita. Dal Genk arriva Owusu, Joly scende in Ligue 2

vedi letture

Ritorno in Francia dopo tre anni e mezzo trascorsi in Belgio per il centrocampista Elisha Owusu (in foto), classe 1997 di nazionalità francese e origini ghanesi. Cresciuto nel settore giovanile del Lione, è stato acquistato a titolo definitivo dall'Auxerre, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Contestualmente il club di Ligue 1 ha anche reso nota un'uscita: il 22enne terzino Paul Joly, dieci presenze in Ligue 1 nella prima parte di annata, è stato girato in prestito secco fino al termine della stagione al Digione, in seconda divisione.