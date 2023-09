ufficiale Avventura in Olanda per Borna Sosa, è un nuovo giocatore dell'Ajax

Nuova avventura in Olanda per Borna Sosa, il terzino croato della nazionale che lascia la Germania e lo Stoccarda per l'Eredivisie. Sosa, classe 1998, piaceva anche in Italia e nelle scorse sessioni di mercato è stato vicino ad approdare nel nostro paese, ma in questa stagione giocherà all'Ajax, che lo ha acquisto per dieci milioni di euro dal club tedesco.