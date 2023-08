ufficiale Avventura in prestito per Spence del Tottenham. Scende in B a Leeds

Avventura in prestito per Djed Spence del Tottenham, che lascia gli Spurs dove avrebbe avuto pochissimo spazio in stagione e si rilancia in Championship, alla corte del Leeds tra le candidate alla promozione. Come comunicato dal club londinese, il difensore si trasferisce oggi a Leeds, dove è già a disposizione del tecnico, che potrà contare su di lui per la partita del week-end contro lo Sheffield Wednesday.

Dopo il prestito al Rennes dello scorso gennaio, per Spence comincia una nuova avventura lontano dal Tottenham, questa volta ancora in Inghilterra.