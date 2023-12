ufficiale Bailly trova subito squadra, il difensore ivoriano torna al Villarreal

Poche ore dopo aver risolto il suo contratto con il Besiktas, il difensore Eric Bailly (29 anni) ha subito trovato una nuova squadra. Per il centrale ivoriano ex Manchester United, accostato anche alla Roma nei mesi scorsi, sarà tempo di tornare al Villarreal in cui ha già militato per un anno e mezzo dal 2015 al 2016, prima di andarsene proprio in Inghilterra. Il difensore centrale classe 1994 della Costa d'Avorio ha firmato fino al 30 giugno 2025 con il Submarino Amarillo.