ufficiale Barcellona, blindato il talento Fermin Lopez: rinnovo di contratto fino al 2027

Ora il Barcellona può stare tranquillo sul futuro di una delle sue pepite. Il club blaugrana ha blindato Fermin Lopez con un nuovo contratto fino a giugno 2027. Il trequartista classe 2003 aveva un accordo in scadenza al termine di questa stagione, ma ora si lega per altri quattro anni alla squadra in cui è cresciuto.

Xavi Hernandez ha sempre speso parole al miele verso il giocatore e l'ha fatto debuttare due giorni fa ne LaLiga nel finale del match contro il Villarreal. Ora la società culé lo blinda, annunciandolo con un comunicato ufficiale.