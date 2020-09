ufficiale Barcellona, ceduto Ivan Rakitic al Siviglia a titolo definitivo

Arriva la doppia ufficialità di Barcellona e Siviglia. Ivan Rakitic torna in Andalusia dopo sei anni e 199 presenze in blaugrana. Rakitic (32) al Siviglia ha già giocato nel triennio 2011-2014 vincendo l'Europa League 2013/2014. L'operazione si è conclusa per 1,5 milioni di euro più 9 in bonus.