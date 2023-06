ufficiale Barcellona, ecco un acquisto in prospettiva. Con clausola da 400 milioni

Acquisto in prospettiva futura per il Barcellona. Il club catalano ha trovato l'accordo con il Kustosija Zagabria per l'acquisto del difensore senegalese Mikayil Faye, classe 2004. Accordo fino al 2027, clausola rescissoria da 400 milioni di euro. Il giocatore è stato aggregato alla squadra B, il Barça Atlètic.