Ernesto Valverde non è più l'allenatore del Barcellona. Lo rende noto il club catalano con un breve comunicato ufficiale. Termina dopo due stagioni e mezzo l'avventura del tecnico che sulla panchina dei blaugrana è riuscito a vincere due Liga in altrettanti tentativi, oltre a una Copa del Rey e una Supercoppa di Spagna. Fallimentare invece il percorso in Champions League dove il Barça ha subito due clamorose rimonte da Roma e Liverpool. "Grazie di tutto, Ernesto. Buona fortuna per il futuro" è il breve messaggio del club.