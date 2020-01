© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco spazio al Barcellona e allora Moussa Wagué - per il quale qualche settimana fa s'è parlato anche in ottica Serie A, con l'ultima voce riguardante il Torino - fa le valigie subito, già a gennaio, in cerca di minuti in Francia. Il laterale destro azulgrana passa in prestito al Nizza, che potrà avvalersi anche del diritto (non obbligo) di riscatto per 10 milioni più 500 mila euro di bonus.