Attraverso i propri canali ufficiali, il Bayer Leverkusen ha annunciato l'arrivo a titolo definitivo di Lennart Grill. Il portiere dell'Under-21 tedesca, 21 anni, lascerà il Kaiserslautern a fine stagione (ancora non si sa il termine) e firmerà un contratto di quattro anni con le Aspirine.

🚨 TRANSFER NEWS 🚨

21-year-old goalkeeper Lennart Grill will join the Werkself in the coming season from 1. FC Kaiserslautern.

See you soon, Lennart! pic.twitter.com/ot5xW6K5s8

