Il Bayer Leverkusen rende noto l'accordo col tecnico Peter Bosz. L'olandese, arrivato l'estate 2018 alla guida delle "aspirine", ha condotto la squadra alla sua prima stagione alla qualificazione in Champions League. Il nuovo accordo lo lega al club fino al 2022. Attualmente il Leverkusen è sesto in Bundesliga.

🚨 Peter Bosz has extended his contract with Bayer 04 until 2022! 🚨 pic.twitter.com/ENbenKW6cQ

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) January 17, 2020