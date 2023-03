ufficiale Bayern Monaco, Choupo-Moting rinnova fino al 2024. Salihamidzic: "Siamo felici"

Un nuovo anno di contratto per Eric Choupo-Moting. L'attaccante camerunese, riporta il sito ufficiale della società, ha infatti firmato un contratto fino al 2024. "Siamo molto felici che Eric Maxim Choupo-Moting rimanga con noi per un altro anno - ha dichiarato Salihamidzic -. E' giocatore forte, ha giocato molto bene negli ultimi anni. Nella prima metà della stagione ci ha aiutato a colmare il gap che avevamo in avanti. Ha fatto molto bene e ha confermato le sue prestazioni anche quest'anno. Siamo felici di averlo e di poter lavorare con lui fino all'estate del 2024".