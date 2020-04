ufficiale Bayern Monaco, dal Wolfsburg ecco il giovane attaccante Jastremski

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco, che annuncia sui propri canali ufficiali l'acquisto di Lenn Jastremski. Tedesco classe 2001, l'attaccante si trasferirà effettivamente a parametro zero il prossimo 1° luglio per aggregarsi in un primo momento alla seconda squadra, ma ha già firmato un contratto fino al 2023 coi bavaresi. Questo l'annuncio ufficiale del club: