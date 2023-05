ufficiale Belgio, un altro senatore dice basta. Witsel lascia la Nazionale dopo 130 presenze

vedi letture

Il Belgio perde un altro dei suoi senatori. Axel Witsel, centrocampista 34enne in forza all'Atletico Madrid, ha annunciato la sua intenzione di non indossare più la maglia dei Red Devils: per lui 130 presenze e 12 gol: "Sono molto orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese per 15 anni. Ora voglio dedicare più tempo alla mia famiglia e concentrarmi sul club".