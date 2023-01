ufficiale Benfica, Araujo va in prestito in Championship. L'attaccante passa al Watford

Colpo in attacco del Watford. Gli Hornet infatti hanno appena annunciato l’ingaggio del promettente attaccante Henrique Araujo, Il classe 2002 portoghese arriva dal Benfica con la formula del prestito secco per aiutare la squadra a ritornare in Premier League.