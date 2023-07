ufficiale Benfica, il promettente Tomas Araujo torna alla base e viene blindato

Rinnovo per il Benfica che annuncia il nuovo accordo con Tomas Araujo fino al 2028.

Ultimo anno al Gil Vicente - 21 anni, difensore centrale, Araujo è tornato alla casa madre dopo una stagione in prestito al Gil Vicente. Nell'ultima stagione ha raccolto 26 presenze in tutte le competizioni. Nazionale Under 21, ha partecipato all'ultimo Europeo di categoria.