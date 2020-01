© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Rinnovo fino al 2024 per il giovane talento del Benfica Jota, all'anagrafe João Pedro Neves Filipe. L'esterno classe 1999, nazionale Under 21 portoghese, in questa stagione ha già collezionato 17 presenze con due gol e tre assist in prima squadra. Ecco l'annuncio degli encarnados sul suo nuovo accordo: