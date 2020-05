ufficiale Besiktas, il portiere Loris Karius lascia i turchi e torna al Liverpool

Nei giorni scorsi la notizia era già circolata: il portiere Loris Karius, di proprietà del Liverpool ma in prestito al Besiktas, aveva chiesto ed ottenuto la rescissione del contratto con i turchi a causa di mancati pagamenti del passato. Oggi, tramite Instagram, il portiere ha ufficialmente comunicato il suo addio al Besiktas: “Ciao a tutti, oggi è terminato il mio contratto col Besiktas. E’ una vergogna che sia finita così, ma dovreste sapere che ho provato di tutto per risolvere la situazione senza problemi. Sono stato paziente per molti mesi, dicendolo al club in più di un’occasione. La stessa cosa è successa lo scorso anno. Sfortunatamente non hanno provato a risolvere questi problemi situazionali rifiutando anche il mio suggerimento di aiuto tagliandomi lo stipendio. Mi sono divertito a giocare per questo club”.