ufficiale Bielsa rinnova: sarà alla guida del Leeds anche per questa stagione

A poche ore dal suo esordio in Premier League alla guida del Leeds United, Marcelo Bielsa rinnova il suo contratto con il club inglese. A darne notizia è lo stesso Leeds con una nota pubblicata attraverso i propri canali ufficiali. Per il tecnico argentino nuovo accordo annuale per la stagione 2020/2021. Ovvero quella che sta per iniziare.