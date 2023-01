ufficiale Bochum, capitan Losilla raddoppia. Rinnova a 36 anni, può arrivare a 39

A 36 anni Anthony Losilla, esperto centrocampista e capitano del Bochum, non lascia ma raddoppia. Ufficiale il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2024 con il club di Bundesliga in un accordo che però prevede un'opzione bilaterale che se attivata porterà la scadenza a quando avrà raggiunto ormai le 39 primavere. Per il momento, però, i suoi pensieri sono soltanto al campo e alla causa salvezza.