ufficiale Bochum, rinforzo in mezzo al campo: arriva lo slovacco Bero dal Vitesse

Rinforzo in mezzo al campo per il Bochum. Il club tedesco ha infatti annunciato l'acquisto di Matus Bero dal Vitesse. Il centrocampista classe '95 arriva a parametro zero e ha firmato un contratto fino al 2026 con il club tedesco. Per lo slovacco si tratta della terza esperienza all'estero dopo la Turchia e l'Olanda.