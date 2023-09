ufficiale Bochum, rinnovo di contratto per il titolarissimo della retroguardia Masovic

Rinnovo di contratto in casa Bochum. Il club di Bundesliga ha esteso l'accordo vigente con Erhan Masovic, difensore classe 1998 di nazionalità serba che è sceso sempre in campo da titolare in questa stagione ed ha firmato fino al 30 giugno 2026. Di seguito l'annuncio dato dal club tedesco sui propri account social.