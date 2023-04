ufficiale Borussia M'Gladbach, rinnova un altro veterano. Sippel anche nel 2023/24

A stretto giro di posta da quello con il difensore Jantschke, arriva un altro rinnovo di contratto per un veterano del Borussia Moenchengladbach. Ha firmato Tobias Sippel, 34enne portiere che era in scadenza il prossimo 30 giugno e che ha esteso il proprio accordo con i tedeschi anche per la stagione sportiva 2023/24.