Rinnovo in casa Bournemouth: attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, le Cherries hanno comunicato che Ben Greenwood, giovane terzino classe 2003, ha rinnovato il proprio contratto per un altra stagione. La nuova scadenza è nel 2024.

Congratulations, @BenGreenwood14 🤩

The defender has agreed a contract extension with the Cherries 🤝

— AFC Bournemouth Academy (@AFCB_Academy) May 22, 2023