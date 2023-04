Pontus Jansson, capitano del Brentford, lascerà i bees al termine del contratto che scadrà il 30 giugno. Lo ha reso noto il club con un comunicato ufficiale. Lo svedese è un idolo per la tifoseria, essendo uno degli artefici della storica promozione in Champions League nel 2021, evento che mancava da 74 anni. Jansson, 32 anni, è noto anche al calcio italiano per aver vestito dal 2014 al 2016 la maglia del Torino.

Thank you for everything, Pontus ❤🤍

After four hugely successful years as captain, @Pjansson5 will join Malmo FF this summer

— Brentford FC (@BrentfordFC) April 14, 2023