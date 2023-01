ufficiale Brentford, il danese Sorensen non trova spazio ed emigra in Olanda

Mads Bech Sörensen, giocatore del Brentford, emigra in Olanda in cerca di spazio. Il centrale difensivo, 24 anni e soli 199' giocati in questa stagione con i bees, si è trasferito al Groningen in prestito.