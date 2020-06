ufficiale Brest, l'attacco si rinforza con Le Douaron. Per lui contratto annuale con opzione

Nuovo rinforzo in attacco per il Brest. Il club di Ligue 1 ha ufficializzato infatti l'arrivo di Jérémy Le Douaron, classe '98 che proviene dal modesto Stade Briochin. Per lui contratto annuale con opzione per altre due stagioni.

Questo l'annuncio: