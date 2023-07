ufficiale Brighton, ecco un giovane rinforzo dalla B inglese. Preso Slater

Nelle scorse ore il Brighton ha finalizzato e annunciato un nuovo acquisto, un giovanissimo profilo che andrà inizialmente a giocare con la squadra U21 dei Seagulls ma che inevitabilmente sarà tenuto d'occhio anche da mister De Zerbi per i più grandi, specialmente vista la propensione del tecnico bresciano a puntare sui giovani, esplicitata pure in Inghilterra.

Arriva l'esterno mancino Jacob Slater, classe 2004 dal doppio passaporto inglese e irlandese prelevato a titolo definitivo dal Preston North-End in Championship (la seconda serie di Oltremanica) per una cifra non rivelata pubblicamente e messo sotto contratto per tre anni, fino al 30 giugno 2026. Lascia il Preston dopo 8 anni di settore giovanile conclusi con l'approdo in prima squadra che gli è valso anche il primo contratto da professionista.

Ha parlato del suo arrivo l'allenatore della squadra Under 21 del Brighton, Shannon Ruth, ai canali ufficiali del club: "È un terzino giovane e talentuoso, siamo impazienti di vedere che impatto potrà avere nella nostra squadra. Ha già esperienze col team principale nel Preston e proveremo a continuare il suo sviluppo per fargli raggiungere il massimo potenziale".

E non è tutto, perché a seguire il Brighton ha comunicato movimenti per un altro giovane giocatore, stavolta in uscita. Il centrocampista scozzese Marc Leonard (21 anni) ha firmato un nuovo accordo con i Seagulls prima di essere ceduto in prestito al Northampton in League One, la terza serie del calcio inglese, dove già aveva giocato nella passata stagione sempre a titolo temporaneo. Prima di partire ha rinnovato il suo contratto precedentemente in scadenza nel 2024, come da comunicazione del club.