Il Brighton di Roberto De Zerbi saluta Haydon Roberts. Il giovane difensore inglese, cresciuto nel settore giovanile dei Seagulls, non rinnova il suo contratto e, dopo l'esperienza in prestito al Derby County della passata stagione, firma fino al 30 giugno 2026 con il Bristol City.

📣 We have signed Haydon Roberts on a free transfer from Brighton & Hove Albion!

— Bristol City FC (@BristolCity) June 14, 2023