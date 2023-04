Il Brighton blinda il baby talento Evan Ferguson. Il club di De Zerbi ha annunciato che l'attaccante irlandese classe 2004 ha rinnovato il proprio contratto con i Seagulls fino al 2028.

We're delighted to announce that Evan Ferguson has committed his long-term future to the club by signing a contract that runs until 2028! 😁🇮🇪

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 25, 2023