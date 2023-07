Il Brighton di Roberto De Zerbi nelle scorse ore ha annunciato il rinnovo di contratto con una delle colonne difensive della squadra.

Ha messo la firma su un nuovo accordo con scadenza 2025 il poliedrico olandese Joel Veltman (31 anni). Il classe '92 ex Ajax è arrivato in Inghilterra nell'estate del 2020 e nell'ultima stagione ha collezionato 35 presenze con 1 gol e 1 assist.

We're delighted to confirm that Joel Veltman has signed a new two-year contract with the club until June 2025. 🇳🇱

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 3, 2023