ufficiale Burnley, ecco il secondo acquisto estivo. Arriva a zero il portiere Vigouroux

vedi letture

Secondo acquisto in questa finestra estiva per il Burnley, che ha appena annunciato di aver preso Lawrence Vigouroux, portiere anglo-cileno classe 1993 che arriva a costo zero, avendo firmato alla scadenza del suo contratto precedente con il Leyton Orient. Sottoscrive un triennale con i Clarets.