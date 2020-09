ufficiale Burnley, Gibson prestato in Championship. Al Norwich per un anno

Ben Gibson, centrale classe '93 reduce da un paio di stagioni in Premier League con il Burnley, lascia momentaneamente la massima serie inglese per accasarsi in Championship. Ufficiale da qualche ora, infatti, il suo trasferimento in prestito al Norwich, con cui disputerà il prossimo campionato di seconda divisione.