Per il difensore irlandese Luke McNally (23 anni) non ci sarà la possibilità di giocare in Premier League nonostante il Burnley proprietario del suo cartellino abbia festeggiato la promozione. Almeno non in questa stagione: i Clarets lo hanno infatti ceduto in prestito di nuovo, dopo che già nei sei mesi conclusivi del 2022/23 aveva giocato al Coventry.

Stavolta lo attende lo Stoke City, sempre in Championship: prestito secco fino a fine campionato. Il trasferimento a titolo temporaneo è ufficiale, di seguito l'annuncio della società che l'ha acquistato.

The Potters have completed the signing of defender Luke McNally, who joins on a season-long loan from Burnley.

Welcome to the bet365 Stadium, Luke 🤝

— Stoke City FC (@stokecity) August 2, 2023