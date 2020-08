ufficiale Burnley, innesto in porta: Norris firma un contratto triennale

Innesto in porta per il Burnley. Il club ha infatti annunciato l’ingaggio di Will Norris dal Wolverhampton. Il portiere, si legge sul sito ufficiale, ha firmato un contratto triennale mentre non vengono svelate le cifre dell’operazione. Il giocatore ha commentato con un post sul proprio profilo Twitter la sua nuova avventura: “Nuovo inizio. Sono felice di firmare per il Burnley e non vedo l'ora di iniziare”.