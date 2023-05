Il Burnley blinda il maggiore artefice del ritorno in Premier League. Vincent Kompany rinnova il contratto con il club inglese: il manager belga ha firmato un nuovo contratto, che scadrà il 30 giugno 2028.

We're delighted to announce that manager Vincent Kompany has signed a new contract to extend his commitment with the Club 📝

— Burnley FC 🏆 (@BurnleyOfficial) May 7, 2023