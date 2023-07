ufficiale Burnley neopromosso, niente Premier League per Thomas. Addio definitivo

Rientrato alla fine della passata stagione dal prestito di sei mesi al Barnsley, per il difensore Bobby Thomas (22 anni) il percorso nel Burnley si esaurisce qui, almeno per il momento. La neopromossa società di Premier League ha infatti ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrale classe 2001 per una cifra non rivelata al Coventry, squadra di Championship arrivata nel 2022/23 a giocarsi la promozione all'ultimo atto del playoff e perdendo la chance di tornare in massima serie con il Luton. Thomas ha firmato un quadriennale con il suo nuovo club.

Di seguito l'annuncio ufficiale dato dai Clarets sui loro profili social.