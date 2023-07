Il Burnley, società vincitrice dell'ultimo Championship e fresca di ritorno in Premier League, ha ufficializzato nelle scorse ore un'uscita dalla propria rosa. Con l'arrivo di Trafford dal Manchester City di qualche giorno fa lo spazio per i portieri in rosa si è ristretto ulteriormente ed ecco che saluta Bailey Peacock-Farrell. Il 26enne estremo difensore nordirlandese è stato ceduto in prestito dai Clarets ai danesi dell'Aarhus, con cui giocherà la prossima stagione.

Ecco di seguito l'annuncio dato sui social.

We can confirm that goalkeeper Bailey Peacock-Farrell has joined @AGFfodbold on a season-long loan deal 🤝

All the best for the upcoming season, Bailey! 👍

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) July 24, 2023