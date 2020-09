ufficiale Burnley, O'Neill torna in patria a titolo definitivo. È del Melbourne City

Seconda avventura in patria nel giro di due stagioni per Aiden O'Neill, centrocampista australiano classe 1998, con doppio passaporto nordirlandese, il cui cartellino è di proprietà del Burnley. La società di Premier League, dopo la scorsa annata al Brisbane Roar, lo ha ceduto questa volta a titolo definitivo in A-League: O'Neill ha firmato un contratto triennale con il Melbourne City FC.